Свыше 30 помещений центров госуслуг привели в порядок в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2022 году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обустроили 33 помещения центров госуслуг «Мои документы». Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Благодаря проделанной работе посещение этих офисов стало не только полезным, но и приятным, — поделился заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Алексей Васютин.

В 23 центрах госуслуг специалисты отремонтировали инженерные системы, установили приборы учета тепловой энергии, а также адаптировали помещения для передвижения маломобильных граждан. В восьми зданиях был проведен капитальный ремонт, два оставшихся объекта приспособили к работе в торговых центрах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в пятый флагманский офис «Мои документы» за время его работы обратились более 460 тысяч заявителей. Самая востребованная услуга флагманского офиса — регистрация транспортных средств и прицепов к ним: зафиксировано более 44 тысяч обращений.