Подполковник армии США Дэвис назвал отправку танков Украине информационной операцией

Танк M1 Abrams / Фото: public domain

Реальная обстановка на фронте не поменяется из-за отправки западных танков Украине. Об этом заявил в интервью Breitbart подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

— Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле, — поделился военнослужащий.

Дэвис назвал отправку танков на Украину «огромной информационной операцией», которая не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Также американец сомневается в эффективности поставляемой военной техники.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, начнут использовать западные танки в боевых действиях уже весной. В интервью канадскому телеканалу CBC политик сообщил, что из обещанных западными государствами поставок украинские силы намерены сформировать по меньшей мере два танковых батальона, которые будут использованы для того, чтобы «продолжить контрнаступление».

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», получит ли Украина ракеты и истребители от Запада. По его мнению, любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — истребителей и ракет — это согласованный с Западом ход.