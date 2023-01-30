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Министр обороны Украины заявил о планах использовать западные танки уже весной

Егор Провоторов
В мире
Министр обороны Украины заявил о планах использовать западные танки уже весной
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, начнут использовать западные танки в боевых действиях уже весной, заявил в воскресенье, 29 января, министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью канадскому телеканалу CBC политик сообщил, что из обещанных западными государствами поставок украинские силы намерены сформировать по меньшей мере два танковых батальона, которые будут использованы для того, чтобы «продолжить контрнаступление».

Резников уверен, что западные партнеры продолжат поставлять Киеву танки и в будущем. Объявления о поставках танков являются не концом истории, а «только ее началом», подчеркнул украинский министр.

Накануне офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что страны Запада решили намеренно растянуть поставки техники НАТО на Украину, чтобы создать видимость поддержки.

Издание Economist сообщило, что военные ведомства Германии из-за поддержки Украины находятся в самом плачевном состоянии за всю историю. Запасов оружия военнослужащим хватит на несколько дней обороны, в дефиците оказались даже лейкопластырь и другие медикаменты.

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