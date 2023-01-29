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Экс-офицер США Риттер обвинил НАТО в имитации военной помощи Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-офицер США Риттер обвинил НАТО в имитации военной помощи Украине
Фото: flickr/nato

Страны Запада решили намеренно растянуть поставки техники НАТО на Украину, чтобы создать видимость поддержки. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и вы знаете, что есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. Другие страны только делают вид, что участвуют, предоставляя оборудование, которое не будет работать, — сказал эксперт.

Риттер подчеркнул, что НАТО вовсе не верит в возможность Украины одержать победу в конфликте. Из-за этого Запад, считает он, с такой неохотой предоставляет ВСУ военную технику, растягивая поставки как можно дольше.

Западное оружие, по мнению офицера в отставке, не будет доставлено в полном объеме, а бойцы ВСУ не смогут успеть обучиться управлению им. Все это гарантирует поражение Украины, сказал Риттер в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom».

Издание Economist сообщило, что военные ведомства Германии из-за поддержки Украины находятся в самом плачевном состоянии за всю историю. Запасов оружия военнослужащим хватит на несколько дней обороны, в дефиците оказались даже лейкопластырь и другие медикаменты.

Недавно Германия сообщила о своем намерении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

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