Дептранс Москвы открыл набор тестировщиков СБП на турникетах в метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице открыли набор 50 тестировщиков Системы быстрых платежей (СБП) на турникетах в Московском метрополитене. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Для участия в тестах напишите нам на почту feedback@mobile-mosmetro.ru, — говорится в сообщении.

Горожанам, которые хотят присоединиться к рядам тестировщиков, в теме письма необходимо указать СБП, а в самом письме прописать номер телефона, которым они пользуются для входа в личный кабинет приложения «Метро Москвы», и станцию рядом с местом жительства, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также москвичам недавно рассказали, как будет работать оплата проезда смартфоном через СБП на турникетах Московского метрополитена. Для оплаты подойдет любой смартфон, в то время как банковская карта не понадобится. Пользователям необходимо будет оформить подписку на СБП через приложение «Метро Москвы», после чего сгенерировать в нем уникальный QR-код, который в дальнейшем можно будет отсканировать на турникете.

24 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что отмена турникетов в наземном транспорте позволила горожанам экономить до 25 минут своего времени, а также упростила внедрение новых сервисов для пассажиров. По его словам, это позволило почти полностью избавиться от очередей на остановках, в том числе на крупных пересадочных узлах у метро.