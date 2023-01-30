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Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября

Араз Салехов
Общество
Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый учебник истории с разделом про спецоперацию может появиться в российских школах со следующего учебного года. Об этом в понедельник, 30 января, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах, — поделился он.

В программе курса по истории, напомнил глава ведомства, уже есть раздел про цели и задачи СВО. В новом учебнике они также будут изложены подробно, заявил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования», видеозапись которой опубликована в аккаунте Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте».

До этого первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.

19 января министр просвещения заявил, что участники специальной военной операции смогут преподавать в школах после переподготовки. По его словам, военнослужащие из зоны СВО могут в дальнейшем преподавать в школе, но только после определенной переподготовки.

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