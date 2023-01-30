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Стало известно, сколько новогодних елей сдали в пункты приема Петербурга и Ленобласти

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, сколько новогодних елей сдали в пункты приема Петербурга и Ленобласти
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Координатор проекта «Экологические добровольческие проекты» Лидия Ракчеева рассказала о промежуточных итогах по сбору новогодних деревьев в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что окончательные итоги еще не подведены, так как прием елей продолжается до 31 января. На сегодняшний день собрано почти семь тысяч елей по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Эксперт отметила, что оставлять елку возле мусорных баков нельзя, правильнее всего сдать ее на переработку, передает издание «Невские новости». Переработанные деревья используют в сельском хозяйстве и изготовлении подстилок для животных.

24 января новогоднюю елку, установленную на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, разобрали рабочие. За неделю до этого дерево сильно накренилось из-за сильного ветра, передает ФАН.

До этого сообщалось, что жители столицы сдали более 14 тысяч хвойных деревьев на утилизацию в рамках акции «Елочный круговорот». Экологическая акция проводится в Москве уже в восьмой раз.

Деревья Утилизация Санкт-Петербург
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