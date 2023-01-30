Ребенка госпитализировали после прохождения квеста на северо-востоке Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На северо-востоке столицы ребенка госпитализировали после прохождения жестокого квеста. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 30 января.

По словам собеседника «ВМ», 16-летний мальчик пошел на мероприятие в компании друзей. В процессе выяснилось, что ведущие квеста «развлекали» клиентов весьма необычным способом: подростков били и толкали.

Вернувшись домой, ребенок рассказал о произошедшем отцу. При осмотре родитель обнаружил на спине отпрыска гематомы и обратился в медицинское учреждение.

Другой инцидент во время проведения квеста произошел в промзоне на юго-востоке Москвы. Один из актеров проводил мероприятия с нарушениями техники безопасности, в результате чего дети оказались запертыми в клетке в горящей комнате. Подростки смогли спастись, но четверо из них получили травмы различной степени тяжести. Подробнее об этом случае — в материале «ВМ».