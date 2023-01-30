«В Евросоюзе все обезумели»: политолог Светов развеял фантазии Украины о вступлении в ЕС через два года

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Далеко не все страны Европы поддерживают амбиции Украины по поводу ее вступления в ЕС. Да и непонятно, как государство с проблемными границами собирается вступать в международную организацию. Такое мнение выразил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов, комментируя заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об амбициозном плане страны по вступлению в Европейский союз в ближайшие два года.

По словам собеседника «ВМ», в связи с подобными заявлениями председателя украинского правительства возникает много вопросов.

— Прежде всего непонятно: будет ли в принципе существовать Украина через два года? Если да, то какие у нее будут география и границы? Какая часть территории, которая будет называться Украиной, вступит в состав ЕС? Все это ключевые вопросы. Господин Шмыгаль, видимо, уверен, что через два года Украина будет победителем в военном конфликте с РФ и, получая репарации, вступит в ЕС, где ее будут на руках носить, — сказал спикер.

Однако это далеко не так. И в первую очередь потому, что не все представители «большой европейской семьи» готовы с распростертыми объятиями принимать Украину.

— У многих экспертов возникают насчет этих радужных мечт большие сомнения, — заметил спикер. — И стоит отдать должное украинскому премьеру: он обозначил позицию ряда стран ЕС, которые посчитали вступление Украины в организацию в ближайшие годы несбыточным. Понимаете, чтобы впустить в ЕС страну с настолько противоречивыми границами и неутихающим конфликтом, надо, чтобы в самом Евросоюзе все обезумели.

Более того, Украина — это потенциально серьезная сельскохозяйственная держава, которую непременно лишат статуса «черноземной и плодовитой земли» после вступления в ЕС, предупредил спикер.

— Нам еще помнится опыт вступления в ЕС прибалтийских стран. Несмотря на то что в Эстонии, Латвии и Литве нет особого хозяйства, это не помешало придушить их предприятия, чтобы они не конкурировали с производственным потенциалом ведущих стран ЕС. Болгария, которая была развитой сельскохозяйственной страной, теперь сама закупает сельхозпродукцию у разных европейских держав. Украину ждет та же участь, если в Брюсселе от слов перейдут к делу.

Кроме того, Украина хочет вступить в ЕС исключительно в политических целях. А ЕС — это еще и экономическое объединение, в котором действуют свои правила, коим Киеву придется следовать, чтобы сохранить членство, заключил политолог Светов.