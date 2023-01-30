Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин провел открытие новой детско-взрослой поликлиники на Дмитровском шоссе. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— В Дмитровском районе, вы сами знаете, поликлиники старенькие, небольшие, население большое, новые районы растут, метро строится, развивается район. Поэтому мы приняли решение построить здесь новую поликлинику хорошего уровня, оснащенную всем необходимым современным оборудованием (КТ, МРТ), и детскую, и взрослую в одном месте, — поделился глава города.

В ходе строительства были учтены новые московские стандарты и требования, уточнил Собянин. Поликлиника расположена вблизи будущей станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Площадь здания составляет 15 тысяч квадратных метров, сообщает агентство.

23 января Собянин заявил, что в Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники. В новом медицинском объекте специалисты установили современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое.

25 января глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что строительство взрослой поликлиники на 750 посещений в смену подошло к концу в Измайлове. По его словам, объект располагается по адресу Измайловский проспект, дома 63, 65 и 67.