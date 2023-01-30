Фарманалитик сообщил о росте онлайн-торговли лекарствами

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В 2022 году был замечен рост онлайн-заказов лекарств, потребители таким образом могут найти препараты по более выгодным ценам. Об этом рассказал фарманалитик, Сергей Шуляк.

Эксперт расскзаал, что в предыдущие годы доля онлайн-заказов лекарств не превышала 10 процентов, в 2022 году показатель вырос до 12 процентов. Онлайн-заказы дают возможность быстро найти нужное лекарство и сделать предзаказ в аптеке по выгодной цене. Чаще всего онлайн заказывают именно дорогостоящие препараты, выбирая выгодные предложения.

В марте 2022 года, в период ажиотажного спроса, в Москве доля онлайн-заказов составила 25 процентов, передает НСН.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что российская фармацевтическая отрасль за 10—15 лет совершила большой скачок в ассортименте и объеме производимых товаров, передает RT.

Японские власти запретят с 3 февраля экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования, различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев. Всего в списке свыше 80 наименований товаров. Пострадает ли российский фармацевтический рынок из-за этого запрета, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.