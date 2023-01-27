Эксперт рассказала, какие медизделия могут исчезнуть из аптек в РФ из-за запрета Японии

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Всем известные тонометры и небулайзеры от компаний Omron и A&D могут исчезнуть из аптек в России после запрета японских властей на экспорт в РФ вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт фармацевтического рынка, управляющий партнер Центра бизнес-технологий Виктория Карташова.

По ее словам, эти санкции представляют больше рисков для изделий медицинского назначения, которые могут использоваться для снабжения военных.

Специалист напомнила, что небулайзеры от компаний Omron и A&D можно было найти в каждой аптеке — они пользуются большой популярностью у россиян.

При этом Карташова уточнила, что пока нет точных данных о запрете этой категории продукции.

Она добавила, что из аптек также могут исчезнуть товары японской компании Astellas Pharma, многие из лекарств которой производят не на территории Японии.

Эксперт подытожила, что японские компании занимают минимальную долю фармацевтического рынка в России.

До этого стало известно, что японские власти с 3 февраля запретят экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов.