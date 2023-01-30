Мужчина, напавший на инспектора МАДИ в центре Москвы, получил три года колонии
Мужчину, который напал в центре города на девушку-инспектора МАДИ, отправили в колонию на три года и восемь месяцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 30 января.
По ее словам, мужчину обвиняли по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
С учетом позиции прокуратуры суд признал злоумышленника виновным. Его взяли под стражу прямо в зале суда.
Преступление, о котором идет речь, произошло 14 сентября 2022 года. Подсудимый напал на контролера-ревизора на улице Новая Дорога в районе дома № 3 из-за того, что не хотел платить за парковку своего грузовика Scania. Он закрыл номера машины бумагой, а девушка это заметила и попыталась зафиксировать нарушение. В ответ на это мужчина накинулся на инспектора с кулаками.
В результате пострадавшая получила травмы в области спины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.