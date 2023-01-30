Лжезаложника осудили на 15 лет за двойное убийство
Московский областной суд отправил жителя Королева в колонию на 15 лет за двойное убийство. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК России Ольга Врадий в понедельник, 30 января.
По ее словам, мужчину обвиняли по статье «Убийство двух лиц». Как выяснило следствие, погибшие и обвиняемый вместе распивали спиртное в квартире в городе Королеве. В какой-то момент у мужчин возник конфликт, и злоумышленник убил своих собутыльников.
Расследование уголовного дела осложнялось тем, что сперва мужчина заявил, что погибшие на самом деле удерживали его насильно в квартире и попытались его убить. Однако благодаря следственным действиям, заключениям экспертов и результатам анализов стало ясно, что мужчина соврал.
Вскоре после этого «заложника» задержали. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам в исправительной колонии.
Другое преступление произошло в столице. Мужчина расправился с сыном и бывшей женой из-за того, что погибшие отказывались прописать его в квартире.