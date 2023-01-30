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Приметы и советы

Лжезаложника осудили на 15 лет за двойное убийство

Степан Жирнов
Происшествия
Лжезаложника осудили на 15 лет за двойное убийство
Фото: shutterstock

Московский областной суд отправил жителя Королева в колонию на 15 лет за двойное убийство. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК России Ольга Врадий в понедельник, 30 января.

По ее словам, мужчину обвиняли по статье «Убийство двух лиц». Как выяснило следствие, погибшие и обвиняемый вместе распивали спиртное в квартире в городе Королеве. В какой-то момент у мужчин возник конфликт, и злоумышленник убил своих собутыльников.

Расследование уголовного дела осложнялось тем, что сперва мужчина заявил, что погибшие на самом деле удерживали его насильно в квартире и попытались его убить. Однако благодаря следственным действиям, заключениям экспертов и результатам анализов стало ясно, что мужчина соврал.

Вскоре после этого «заложника» задержали. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам в исправительной колонии.

Другое преступление произошло в столице. Мужчина расправился с сыном и бывшей женой из-за того, что погибшие отказывались прописать его в квартире.

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