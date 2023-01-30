Тяжело дышать и поднимать руки: отец рассказал о травмах, полученных сыном на квесте в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пострадавший от рук аниматоров подросток лежит дома на больничном. На данный момент он не может посещать тренировки и учебу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил Сергей, отец пострадавшего, в понедельник, 30 января.

По его словам, молодой человек лежит на кровати — ему тяжело дышать и поднимать руки. На теле подростка видны следы ударов в грудь, а на спине образовалась гематома диаметром 15 сантиметров.

Родитель возмущен произошедшим. Сергей не знал о существовании таких жестоких квестов, и своего разрешения на участие ребенка в них не давал. По словам самого пострадавшего, он также не подписывал бумаг о добровольном участии в избиениях.

По мнению Сергея, такие развлечения нужно взять под контроль или вовсе запретить. Ведь пострадавший подросток — спортсмен с крепким здоровьем. Если бы на его месте оказался ребенок с какими-нибудь хроническими заболеваниями, то исход вполне мог оказаться более трагическим.

Также отец пострадавшего подроста заявил, что напишет по факту избиения сына заявление в полицию.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во время проведения квеста на северо-востоке столицы. Компания отправилась в клуб праздновать день рождения. Развлечение закончилось побоями и травмами. После возвращения домой 16-летний подросток был госпитализирован. По данному факту полиция проводит проверку.