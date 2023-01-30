«Не жалеют ни технику, ни людей»: российский танкист рассказал об атаках ВСУ

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Украинские войска атакуют нагло и не жалеют собственные ресурсы, рассказал в понедельник, 30 января, командир российского танкового подразделения с позывным «Арцах».

— Они очень близко подъезжают, не жалеют ни технику, ни людей, — рассказал он.

По словам танкиста, украинские войска ведут себя очень однотипно и шаблонно. Российская армия, в свою очередь, все чаще путает противника, действуя внезапно и нестандартно.

Кроме того, ВС России заботятся о личном составе, в отличие от ВСУ, подчеркнул танкист. Для российского солдата в первую очередь важны жизни его сослуживцев, цитирует бойца РИА Новости.

В последнее время на границе России и Украины обострилась ситуация. Украинские военнослужащие проводят обстрелы приграничных регионов, в результате чего страдает их инфраструктура.

В связи с этим 13 января президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья.