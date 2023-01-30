Столтенберг: Россия готовит крупнейшее наступление с момента начала СВО

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Россия готовит самое масштабное наступление с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы видим, что они готовятся к новому наступлению; что они мобилизовали много солдат — более 200 тысяч человек, а возможно, даже больше; что они активно наращивают вооружение и боеприпасы, — сказал он.

У Североатлантического альянса нет причин полагать, что президент России Владимир Путин изменил цель СВО, подчеркнул генсек. Эта цель якобы заключается в установлении контроля над всей Украиной, сказал Столтенберг в ходе трансляции на портале НАТО.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие города Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации.

До этого агентство AFP сообщило, что США порекомендовали Украине вывести свои подразделения из города Артемовска в ДНР. По данным собеседника издания, усиленное внимание Киева к удержанию этого населенного пункта якобы мешает готовиться к ожидаемому Вашингтоном весеннему наступлению.