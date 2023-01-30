В ЕС предупредили о проблемах из-за непрерывного импорта зерна с Украины

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Из-за постоянного роста импорта сельскохозяйственной продукции с Украины фермеры из Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии сталкиваются с трудностями. Об этом в понедельник, 30 января, говорится в совместном докладе этих государств, опубликованном на портале Европейского совета.

— В настоящее время все больше и больше признаков того, что если не ограничить прирост (зерна с Украины — прим. «ВМ»), то это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе, — говорится в документе.

В связи с возникшей ситуацией представители указанных стран потребовали срочной реакции на текущее положение. Они, в частности, предложили осуществить выплаты компенсаций пострадавшим от избыточного импорта фермерам, создать новые склады, сформировать гибкий подход к реализации сельскохозяйственной политики ЕС.

В декабре прошлого года заместитель главы МИД Сергей Вершинин сообщил, что Россия задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения. Он отметил, что Москва настаивает на выполнении ООН всех обязательств по данному меморандуму.