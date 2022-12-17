Замглавы МИД Вершинин заявил о необходимости внесения корректив в зерновую сделку

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Российская Федерация задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что Россия настаивает на выполнении ООН всех обязательств по данному меморандуму. При этом дипломат добавил, что на сегодняшний день ощутимых сдвигов в обеспечении доступа сельхозпродукции и удобрений из России на мировой рынок пока нет, хотя есть прогресс в вопросе вывоза зерна с Украины.

По словам замглавы МИД РФ, с учетом опыта нужно скорректировать сделку. Он подчеркнул в эфире канала «Россия 24», что если изменений не будет, то придется задаться вопросом, нужно ли данное соглашение для решения коммерческих вопросов, политических или обеспечения безопасности в мире с учетом интересов беднейших государств.

11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в которых они обсудили двусторонние отношения и реализацию зерновой сделки. В процессе разговора Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям была осуществлена доставка более 13 миллионов тонн зерна.