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«Зимний день московского спорта» пройдет в «Лужниках»

Александр Афонин
Город
«Зимний день московского спорта» пройдет в «Лужниках»
Фото: организатор мероприятия «Зимний день московского спорта»
Москва, Лужники Карта всех событий

На территории Южного спортивного центра ОК «Лужники» 4 февраля состоится «Зимний день московского спорта», в рамках которого гости смогут посетить обширную программу мероприятий. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

— 4 февраля 2023 года на территории Южного спортивного центра ОК «Лужники» состоится масштабное событие — «Зимний день московского спорта». Мероприятие, организованное при поддержке Департамента спорта города Москвы в год 100-летия московского спорта, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия москвичи смогут посетить мастер-классы по фигурному катанию, забеги шорт-трекистов, матч сборных команд Москвы по хоккею с мячом и многие другие события. Помимо этого, горожан приглашают принять участие в массовом забеге на пять километров по набережной олимпийского комплекса.

Посетить мероприятие можно абсолютно бесплатно. Для участия в активностях необходима предварительная регистрация на портале события.

На востоке столицы 4 февраля состоится турнир по хоккею с шайбой «Битва за Сталинград — 2023». Спортивное состязание организовывает АНО «Лига патриотов».

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