Украинский футболист Малиновский извинился за объятие с россиянином Головиным

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Украинский полузащитник футбольного клуба «Марсель» Руслан Малиновский принес извинения за объятия с российским коллегой из «Монако» Александром Головиным.

— Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше было обойти его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал, — написал он в одной из своих социальных сетей.

Недавно в интернете появился фрагмент матча «Марсель» — «Монако» 20-го тура чемпионата Франции. На кадрах Малиновский обнимает Головина — после этого на украинца обрушился шквал критики со стороны соотечественников.

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление Украины, которая пригрозила отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, если МОК разрешит спортсменам из РФ и Белоруссии принимать в них участие.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «Вечерней Москве», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к специальной операции» является абсурдным. По его словам, своими требованиями комитет вмешивается во внутреннюю политику РФ.