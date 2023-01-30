Посольство России заявило, что слова Джонсона о Путине ведут к эскалации

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Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом России Владимиром Путиным ведет к эскалации напряженности в Европе и углублению конфронтации. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне в понедельник, 30 января.

— Эти и подобные высказывания... ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше, — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что своим заявлением Джонсон нарушил конфиденциальность переговоров лидеров двух стран. Кроме того, тот, как подчеркивается, исказил содержание разговора, что лишает «надежд на возвращение в «большую» британскую политику», передает РИА Новости.

Джонсон обнародовал подробности своего разговора с Путиным в ночь на 30 января. По словам политика, Путин якобы пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала спецоперации.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Джонсона о якобы угрозах в его адрес со стороны Путина являются ложью.