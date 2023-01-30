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Приметы и советы

Песков опроверг слова Джонсона об угрозах со стороны Путина

Араз Салехов
В мире
Песков опроверг слова Джонсона об угрозах со стороны Путина
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин якобы пригрозил ему «ракетным ударом», являются ложью. Об этом в понедельник, 30 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, то, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее, это ложь. И, более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента, — отметил он.

Также пресс-секретарь президента добавил, что знает, о чем говорили Путин с Джонсоном, сообщает РИА Новости.

До этого британский политик обнародовал подробности своего разговора с президентом России перед началом специальной военной операции РФ на Украине в феврале прошлого года. По словам политика, Путин якобы пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения Джонсона о недопустимости начала спецоперации.

Дмитрий Песков Борис Джонсон Владимир Путин
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