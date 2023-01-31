«Будете валяться на помойке»: депутат на уроке профориентации попугал детей «днищем»

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Депутат Рязанской областной думы Роман Вереин на встрече со учащимися школ рассказал им о грустных перспективах в случае нежелания учиться. Он общался с детьми на уроке профориентации в городе Касимове.

— Три дня не жрамши сидел когда-нибудь? Без копейки денег неделю кто-нибудь сидел, нормально? Скучно? Скучно. Молодцы! Для чего мы вас здесь собрали? Мы вас сюда пригласили для чего? Вникайте, — так общается с подростками парламентарий на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Случилось это, судя по всему, после выступления перед школьниками остальных спикеров, и, скорее всего, дети собирались уже уходить, когда Вереин их остановил. После чего и произнес эмоциональную речь.

— Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах. Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно? — заявил он.

Психологи объяснили, почему дети на самом деле любят школу. Согласно опросу крупного исследовательского агентства, большая часть школьников настроена положительно к своим образовательным учреждениям — 81 процент. Среди них 10 процентов очень любят школу, 25 процентов любят, но без фанатизма, а 46 — относятся спокойно. Не любят школу только 16 процентов детей.