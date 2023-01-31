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Столтенберг попытался заставить Южную Корею отправить Киеву оружие, но ему отказали

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Столтенберг попытался заставить Южную Корею отправить Киеву оружие, но ему отказали
Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе поездки в Сеул не смог убедить руководство Южной Кореи поменять позицию, которая касается поставок оружия украинским властям. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Генсек НАТО во время переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем сообщил, что Киеву срочно нужны боеприпасы. Между тем Сеул до сих пор ограничивался помощью Украине в виде противогазов, бронежилетов и медикаментов.

— Призываю Республику Корея активизировать вопрос военной поддержки. Несколько союзников по НАТО, придерживавшихся политики никогда не экспортировать оружие в страны, которые находятся в конфликте, изменили эту политику, — сказал Столтенберг.

Но Юн Сук Ель только напомнил, что в рамках действующего законодательства Южная Корея не может оказывать военную помощь сторонам вооруженного конфликта.

Россия готовит самое масштабное наступление с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом 30 января сообщил Йенс Столтенберг.

Украина Оружие Южная Корея Йенс Столтенберг НАТО
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