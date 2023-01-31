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Украина завела дело против властей Снигиревки за выдачу продуктов и соцвыплаты

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Украина завела дело против властей Снигиревки за выдачу продуктов и соцвыплаты
Фото: president.gov.ua

Украинские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки в Херсонской области за выдачу продуктов и соцвыплат. Об этом сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

— В моем обвинительном заключении сказано, что организовывались выплаты, контролировалась выдача гумпомощи, были выплачены пенсии и платились регулярно социальные выплаты на детей и инвалидам. То есть Украина пытается выставить это как преступление, хотя это решение гуманитарных проблем населения, — заявил он.

Администрацию судят по статье 111-1 части 5 УК Украины о коллаборационистской деятельности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, сообщает РИА Новости.

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) застрелили участника первых переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом — финансиста Дениса Киреева, которого подозревали в предательстве. Об этом сообщил изданию WSJ сотрудник СБУ. Тело 45-летнего банкира с простреленным затылком агенты СБУ бросили на тротуаре в центре Киева.

Украина Россия Выплаты Уголовные дела Продукты
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