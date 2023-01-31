Военкор Долгарева: ВСУ снимают форму с убитых российских военных для диверсий

Фото: depositphotos

Украинские боевики используют форму убитых российских военных для совершения диверсий. Об этом рассказала военный корреспондент Анна Долгарева.

— С моим товарищем в Мариуполе произошел такой случай. Он был с французским журналистом. К ним подъехал автомобиль с маркировкой Z. Из нее вышел военный в российской форме и стал разговаривать с французом на его родном языке. Тот сказал, что он французский журналист. На что человек в военной форме с российской маркировкой сообщил, что они украинские военные, полк «Азов»*. И уехал. Скорее всего, они форму с убитых российских солдат берут, — сообщила она.

Журналистка отметила, что, переодеваясь в форму ВС РФ, украинские военные совершают различные диверсии против российской армии, передает портал Ura.ru.

Вооруженные силы Украины продолжают перебрасывать резервы на Угледарское, Марьинское и Артемовское направления. Об этом сообщил 30 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

* Запрещенная в России террористическая организация.