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Почти 1,5 тысячи единиц медоборудования установили во флагманском центре больницы им. Вересаева

Араз Салехов
Город
Почти 1,5 тысячи единиц медоборудования установили во флагманском центре больницы им. Вересаева
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Лобненская улица, 10 Карта всех событий

Специалисты установили почти 1,5 тысячи единиц медицинской техники экспертного класса во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева. Об этом во вторник, 31 января, сообщил главный врач учреждения Игорь Парфенов.

— Все оборудование во флагманском центре больницы имени В.В. Вересаева размещено с учетом особенностей маршрутизации больных, — поделился он.

В частности, в экстренной медицине для пациентов с инсультом необходимы исследования с помощью магнитно-резонансных томографов — в связи с этим клиника выделила таких пациентов в отдельный поток, чтобы быстрее оказывать им помощь. Также эффективно были размещены рентген-кабинеты: один из них расположен на первом этаже для основного потока пациентов, другой — на втором этаже для людей с углубленным исследованием организма, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел открытие новой детско-взрослой поликлиники на Дмитровском шоссе. В ходе строительства были учтены новые московские стандарты и требования, уточнил глава города. Поликлиника расположена вблизи будущей станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

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