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Более 100 тысяч человек присоединились к проекту «Город заданий» за год

Лейла Алиева
Город
Более 100 тысяч человек присоединились к проекту «Город заданий» за год
Фото: Unsplash

Год назад впервые заработал цифровой проект «Город заданий», где горожане могут выполнять различные задания с пользой для города и получать за это баллы. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 31 января.

За год к проекту присоединились свыше 100 тысяч человек, которые выполнили более одного миллиона онлайн-заданий и не менее 55 тысяч офлайн-заданий. Чаще всего москвичи оценивали состояние книг библиотечных фондов, посещение фитнес-тренировок в городских парках, а также тестировали чат-бота столичного метро.

— Так, пользователи «Города заданий» проверили состояние более 13 тысяч книг в столичных библиотеках. Благодаря проекту к спорту приобщилось свыше 5,5 тысячи жителей. Они провели в общей сложности более двух тысяч часов на различных фитнес-тренировках во дворах и парках, — говорится в сообщении.

Кроме того, жители столицы сделали 600 снимков физкультурно-оздоровительных комплексов, благодаря чему удалось оценить их состояние, пишет официальный сайт мэра Москвы.

За прошедший год к столичным электронным проектам присоединилось уже более 6,7 миллиона человек, а сами сервисы стали незаменимым инструментом управления городом. Например, для удобства горожан 97 процентов домов подключили к платформе «Электронный дом».

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