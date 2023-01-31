Пушилин заявил, что у России есть что противопоставить западным танкам

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Российская армия имеет в арсенале бронетехнику, которая способна противостоять западным танкам. Об этом во вторник, 31 января, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит, — отметил он.

По словам Пушилина, поставляемые западом танки ничего не решат, так как РФ имеет возможность противостоять им, передает РИА Новости.

Накануне Соединенные Штаты Америки отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Для перевозки военной техники было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Помимо Bradley, США пообещали киевскому режиму бронетранспортеры Stryker и танки Abrams.

Что касается Abrams, то по мнению газеты Washington Post, США направят Украине эти танки не раньше конца этого года. Так, украинской армии было обещано передать 31 танк Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить.

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