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Более 500 москвичей переедут в новостройки по реновации на Онежской улице

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 500 москвичей переедут в новостройки по реновации на Онежской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Онежская улица, 31 Карта всех событий

В Головинском районе столицы ввели в эксплуатацию новостройку по программе реновации. Об этом во вторник, 31 января, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Там также завершается строительство еще одного корпуса, который будет сдан в первой половине этого года. В зданиях построили по 161 квартире, куда переедут свыше 500 жителей старых домов. На первых этажах новостроек можно будет открыть магазины, кафе и другие объекты малого и среднего бизнеса.

— Рядом с домами предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории: размещение спортивной и детской площадок, зоны для отдыха, создание безбарьерной среды, удобной для маломобильных граждан, — рассказал Левкин.

Здания расположены неподалеку от Лихоборской набережной и Большого Головинского пруда, передает официальный сайт мэра Москвы.

До конца марта передадут под заселение еще десять новостроек по реновации в шести округах Москвы. Всего с начала реализации программы реновации в столице передали под заселение 218 стартовых домов.

Строительство Жилье Головинский район
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