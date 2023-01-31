Реабилитолог рассказал, как справиться с приступом головокружения

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Головокружение — это неврологический симптом, связанный с сосудистой реакцией организма на те или иные события. Об этом рассказал врач-реабилитолог Альберт Едзиев.

Самая главная рекомендация для тех, кто испытывает головокружение, — не паниковать. Необходимо срочно обеспечить приток свежего воздуха. Человеку стоит присесть и попытаться сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Если головокружение не проходит, то стоит вызвать скорую помощь. До приезда бригады медиков пострадавшего необходимо уложить на спину, подложив под голову подушку. Стоит измерить артериальное давление.

Если приступы головокружения происходят периодически, то стоит ограничить употребление соли, отказаться от курения, обеспечить полноценный сон. Кроме того, стоит пройти обследование у лора, невролога и офтальмолога, передает Life.ru.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что головокружение провоцирует высокое давление. Это опасно, так как может возникнуть спазм сосудов, передает Nation news.

Наблюдать за артериальным давлением очень важно для здоровья, ведь отклонения от нормы могут сигнализировать о развитии различных заболеваний, в том числе и очень опасных. Подробнее об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.