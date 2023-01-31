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Более 37 тысяч заявлений по оформлению перепланировки жилья подали москвичи в 2022 году

Лейла Алиева
Город
Более 37 тысяч заявлений по оформлению перепланировки жилья подали москвичи в 2022 году
Фото: Pexels

Более 37 тысяч заявлений по оформлению перепланировки жилья в многоквартирных домах подали жители столицы в 2022 году. Об этом во вторник, 31 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении, — рассказал он.

Для подачи заявления необходимо получить проект перепланировки и техническое заключение. Это можно сделать либо обратившись в проектную организацию, либо воспользовавшись каталогом типовых проектных решений перепланировок для домов массовых серий на портале mos.ru.

В этом году москвичи могут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций. По словам Бирюкова, согласно действующему законодательству собственник обязан сперва согласовать перепланировку в Мосжилинспекции и только после получения соответствующего разрешения может приступать к выполнению утвержденных работ.

Жилье Петр Бирюков Москва
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