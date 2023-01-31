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Глава Забайкалья Осипов объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Глава Забайкалья Осипов объяснил, почему назначил выплаты за уничтожение танков
Танк M1 Abrams / Фото: public domain

Решение о назначении выплат участникам спецоперации за уничтожение танков Leopard и Abrams было принято для поощрения военнослужащих. Об этом во вторник, 31 января, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По мнению главы региона, забайкальские части за время спецоперации проявили себя блестяще. Он считает, что участники СВО из Забайкальского края готовы дать отпор западным танкам в полной мере.

— Вот я и беспокоюсь в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро. Ну и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения, — цитирует Осипова РИА Новости.

Накануне Осипов подписал постановление о выплатах жителям региона, которым удастся уничтожить или захватить танки Leopard и Abrams в зоне спецоперации на Украине. За захват немецких танков Leopard в зоне СВО жителям региона обещают выплаты до трех миллионов рублей. За захват американского танка обещается 1,5 миллиона рублей и 500 тысяч — за уничтожение.

О том, какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле, — в материале «Вечерней Москвы». Так, украинские политики уже несколько месяцев буквально выпрашивают новые ракеты к РСЗО HIMARS — ATACMS.

Украина Награждение Забайкальский край Россия США
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