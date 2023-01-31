В России выявили 5792 новых случая коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 31 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 45 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1337 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.
После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 6102 пациента, отмечается на портале.
До этого заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что заражение гриппом может спровоцировать возникновение серьезных осложнений, среди которых боли в суставах, поражение сердца и энцефалит. При возникновении симптомов заболевания он посоветовал сразу же обратиться к специалисту, который быстро определит наличие гриппа и других респираторных заболеваний.