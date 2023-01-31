Московский производитель клапанов для нефтегазовой отрасли расширил географию поставок

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В прошлом году производственно-научная компания «ЛГ автоматика» поставила на зарубежные рынки продукцию свыше чем на 25 миллионов рублей. Об этом во вторник, 31 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Московские производители активно развивают экспортные поставки промышленных товаров на рынки дружественных стран... Кроме того, компания «ЛГ автоматика» благодаря переориентации поставок смогла не только сохранить объем экспорта на том же уровне, что и в 2021 году, но и увеличить количество зарубежных партнеров. По итогам года совокупный объем экспорта превысил 25 миллионов рублей, — поделился он.

В частности, в 2022 году столичные производители увеличили экспорт пластмасс в Белоруссию на 15 процентов, в Казахстан более чем в два раза выросли поставки электрогенераторов, а в Азербайджан увеличились поставки вакуумных насосов более чем в 3,5 раза. Руководитель отдела продаж компании «ЛГ автоматика» Михаил Нерсесьян в свою очередь добавил, что в настоящее время ведутся активные переговоры по крупным проектам федерального уровня в Казахстане, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше 800 миллионов рублей получат 15 высокотехнологичных столичных компаний в виде грантов на создание и расширение производств. Как уточняется, эти предприятия работают в медицинской, фармацевтической, IT и других отраслях.