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Власти Запорожской области сообщили об уничтожении украинского спецназа в регионе

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Власти Запорожской области сообщили об уничтожении украинского спецназа в регионе
Фото: gur.gov.ua

Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва в Запорожской области, которая была организована прошедшей ночью украинским спецназом. Об этом во вторник, 31 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Наши разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС, — сказал он.

В своем Telegram-канале Рогов добавил, что в результате удара выжил только один украинский диверсант. Он поднялся с земли, после чего быстро покинул позиции.

До этого Владимир Рогов сообщил, что российская армия проводит разведку боем в Запорожской области. Он посчитал, что, скорее всего, украинские войска сделают попытку контрнаступления весной, однако они не имеют потенциала для обширной атаки.

Позже стало известно, что российские военные заняли девять населенных пунктов в регионе, которые раньше были под контролем ВСУ. По словам Рогова, это «достаточно» большие успехи.

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