Рогов сообщил о проведении армией РФ разведки боем в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Российская армия проводит разведку боем в Запорожской области. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии. Но это локальные маневры, генеральное наступление нашей армии в Запорожской области еще впереди, — рассказал он.

По словам Рогова, скорее всего, украинские войска сделают попытку контрнаступления весной, однако они не имеют потенциала для обширной атаки. При этом главными направлениями для удара остаются Мелитополь и Бердянск, передает РИА Новости.

Накануне российские средства ПВО уничтожили штурмовой самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе города Угледар ДНР. Помимо сбитого самолета, российские подразделения уничтожили восемь беспилотников противника в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка в ЛНР.

До этого телеканал CNN рассказал, что ВСУ становится труднее наносить удары по целям армии России.