Рогов: Российская армия отбила у ВСУ девять населенных пунктов

Фото: Минобороны РФ

Российские военные заняли девять населенных пунктов, которые раньше были под контролем ВСУ. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят. Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль, — сказал чиновник.

Это «достаточно» большие успехи, сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие города Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации. По его мнению, это обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что армия России продвигается в Донбассе, оперативно завершая окружение Артемовска. Маршруты передвижения ВСУ почти перекрыты на данном направлении, добавил он.