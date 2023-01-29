Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов: Российская армия отбила у ВСУ девять населенных пунктов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов: Российская армия отбила у ВСУ девять населенных пунктов
Фото: Минобороны РФ

Российские военные заняли девять населенных пунктов, которые раньше были под контролем ВСУ. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят. Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль, — сказал чиновник.

Это «достаточно» большие успехи, сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие города Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации. По его мнению, это обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что армия России продвигается в Донбассе, оперативно завершая окружение Артемовска. Маршруты передвижения ВСУ почти перекрыты на данном направлении, добавил он.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте