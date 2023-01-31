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Приметы и советы

Сторонника «Правого сектора» задержали в Кисловодске

Степан Жирнов
Происшествия
Сторонника «Правого сектора» задержали в Кисловодске
Фото: shutterstock

Россиянина, который присягнул «Правому сектору»*, задержали в городе Кисловодске Ставропольского края. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

По предварительным данным, задержанный вступил в переписку с представителями экстремистской организации через мессенджер и выразил готовность действовать в интересах группировки. Он также записал видеообращение, в котором принес присягу «Правому сектору»*.

Вскоре злоумышленника задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации», сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другого злоумышленника задержали силовики в Севастополе. Мужчина вступил и помогал украинской террористической организации.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещена в России.

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