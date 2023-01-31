Рогов заявил о появлении противовеса HIMARS в Запорожской области

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В Запорожской области появился противовес американской системе HIMARS — российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Об этом во вторник, 31 января, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня «Торнадо-С» с управляемыми снарядами дает возможность стопроцентного попадания по позициям противника, — поделился он.

Чиновник добавил, что у российского вооружения высокий уровень точности, сообщает РИА Новости.

США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

В декабре 2022 года на Запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, которые в разы превосходят машины ВСУ. Член экипажа отметил, что данный танк не оставит шансов боевым машинам противника.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в беседе с «ВМ», в чем преимущество модернизированных российских РСЗО. По его словам, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.