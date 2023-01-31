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Приметы и советы

Две столичные пожарные части эвакуированы из-за угрозы взрыва

Степан Жирнов
Происшествия
Две столичные пожарные части эвакуированы из-за угрозы взрыва
Фото: АГН Москва

В Зеленограде две пожарные части были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

По предварительным данным, в части поступили звонки о заложенных взрывных устройствах. Личный состав был эвакуирован. Технику также отогнали.

Здания оцепили, проводится проверка, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что из-за угрозы взрыва был полностью эвакуирован столичный концертный зал «Измайлово». Как и в случае с ТЦ «Речной», из которого вывели 400 человек, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Проверки Москва Эвакуация Взрывные устройства Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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