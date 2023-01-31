Лукашенко поблагодарил США за санкции

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил правительство США за введенные против республики санкции. Такое заявление он сделал во вторник, 31 января, во время официального визита в Зимбабве.

— Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие, — заявил Лукашенко.

Эти слова белорусского лидера были встречены аплодисментами, передает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Недавно Лукашенко заявил, что украинское правительство предлагало Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия не двигалась на Украину. При этом он отметил, что страны Запада в свою очередь не отказывались от своих планов касательно Белоруссии, поэтому при необходимости Минск даст жесткий ответ.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин прибыл в Минск с визитом, в ходе которого он провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что на переговорах президенты планировали среди прочего обсудить военные вопросы.