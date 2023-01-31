Мужчина, убивший модель Гретту Ведлер, предстанет перед судом

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Смоленская улица Карта всех событий

Перед судом предстанет 24-летний Дмитрий Коровин, которого обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 31 января.

По ее словам, Пресненская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении Коровина. Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Кража» и «Мошенничество».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

По версии следствия, 24 февраля 2021 года пьяный Коровин находился вместе с погибшей в одной комнате в отеле на Смоленской улице. Он поссорился с Ведлер и ударил ее по лицу, из-за чего девушка упала на кровать. Там подозреваемый продолжил избиение, а затем взял подушку и задушил ее.

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело модели, постельное белье и одежду со следами крови в чемодан и перевез в город Липецк, где год хранил в багажнике своего автомобиля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

При этом Коровин украл у жертвы наличные, мобильный телефон, а также взял на ее имя кредит в размере 743 тысяч рублей. Также мужчина знал пароли и коды от банковских счетов девушки и пользовался ими в столичных магазинах при помощи мобильного приложения. Суммарно Коровин похитил со счета модели 1,5 миллиона рублей.

Преступление раскрыли в марте 2022 года, когда тело погибшей обнаружили в багажнике автомобиля, стоявшего в гараже загородного дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Примечательно, что мать погибшей девушки ее не искала.

Подробнее об этом громком деле — в материале «ВМ».