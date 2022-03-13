Труп пропавшей в 2021 году московской модели обнаружили в гараже в Липецке

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

В гараже загородного дома в Липецке обнаружили тело модели, пропавшей в Москве в 2021 году. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

В ведомстве уточнили, что тело девушки было найдено 12 марта. По подозрению в убийстве был задержан бывший молодой человек погибшей модели, которого сейчас допрашивают следователи.

— Уголовное дело возбуждено по инициативе Пресненской межрайонной прокуратуры, которая направила материалы о безвестном исчезновении девушки в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ, поскольку, по мнению прокурора, исчезновение девушки носило криминальный характер, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

До этого правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на двух подростков на западе города. Инцидент, как уточняется, произошел на улице Барвихинской.

9 марта суд заключил под стражу мужчину, причастного к совершению двух убийств на территории Москвы. Первое преступление, о котором идет речь, произошло утром 8 марта на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро. Двое знакомых мужчин сильно поссорились. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес оппоненту множественные ранения. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.