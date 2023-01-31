В Киеве призвали запретить студентам говорить на русском языке

Фото: Pixabay

Вузы Украины должны запретить студентам общаться на русском языке в стенах высших учебных заведений по примеру Киево-Могилянской академии. С таким призывом выступил во вторник, 31 января, уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

— Закон о высшем образовании предполагает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять для себя аналогичные или такие же решения, — заявил он.

По словам Креминя, никто не будет подавать в суд на вуз за подобный шаг. В ответ на обвинения в дискриминационной природе своего предложения омбудсмен подчеркнул, что в стране необходимо увеличить статус и количество украинского языка в вузах страны, передает РИА Новости.

Осенью прошлого года русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева. По словам главы постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадима Васильчука, в настоящее время это является вопросом национальной безопасности. Учащиеся перейдут с русского на государственный язык.

Русский язык — родной для миллионов людей на Украине. Несмотря на это, местные власти годами пытаются его уничтожить, вводя различные ограничительные меры. О том, как и зачем официальный Киев пытается искоренить язык Пушкина и Толстого, — в материале «Вечерней Москвы».