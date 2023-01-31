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Путин поручил разработать системы наставничества с привлечением участников СВО

Александр Афонин
Общество
Путин поручил разработать системы наставничества с привлечением участников СВО
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир путин поручил правительству разработать и реализовать систему наставничества, в которой будут привлечены Герои РФ и участники спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев Российской Федерации и участников специальной военной операции, — говорится в документе.

Доклад о результата проделанной работы необходимо будет предоставить до 1 июня текущего года. После этого ответы следует передавать ежегодно, отмечается в тексте распоряжения.

Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей. С такой инициативой в декабре прошлого года выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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