Бедрос Киркоров вновь попал в больницу из-за проблем с сердцем

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Отца певца Филиппа Киркорова Бедроса вновь госпитализировали из-за проблем с сердцем. На этот раз врачи выявили у Киркорова-старшего нарушения работы сердца, одышку и отеки. Однако директор его сына сообщил, что Бедрос уже покинул больницу.

— Он дома стабилен. Сегодня выписали, — цитирует StarHit.

Состояние отца именитого певца все чаще вызывает опасения. Так, в декабре 2022 года появилась информация, что у 90-летнего Бедроса Киркорова диагностирован пневмоторакс, то есть скопление воздуха или газов в плевральной полости.

Позже пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что с госпитализированным артистом все хорошо.

Кроме того, летом Бедрос Киркоров попал в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью. Он находился на лечении в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Тогда состояние артиста оценивалось как тяжелое, и речь шла о спасении жизни. Лечением знаменитости занимался профессор Амиран Шотаевич Ревишвили.