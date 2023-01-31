Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
Приметы и советы
Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля на 11,9 процента некоторых социальных выплат. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 31 января, на официальном портале правовой информации.
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Приметы и советы
Проще, чем кажется