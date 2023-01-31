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Приметы и советы

Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат

Евгений Белоусов
Общество
Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля на 11,9 процента некоторых социальных выплат. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 31 января, на официальном портале правовой информации.

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