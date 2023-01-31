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Приметы и советы

Астрономы охарактеризовали пролетевший над Красноярском метеорит

Александр Афонин
Общество
Астрономы охарактеризовали пролетевший над Красноярском метеорит
Фото: shutterstock

Небесное тело, пролетевшее над Красноярском, оказалось болидом, размеры которого могут достигать от одного до пяти метров. Об этом во вторник, 31 января, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

— То, что это болид, — нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер нескольких метров — от одного до пяти. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли, — сказал он.

Аналогичную точку зрения высказал научный сотрудник красноярского Института физики имени Киренского Сергей Карпов. Однако, по его словам, размеры небесного тела были меньше — от нескольких сантиметров до метра, передает ТАСС.

До этого в Сети опубликовали кадры с пролетавшим над Красноярском болидом. По словам местных жителей, светящийся объект был замечен между 16:30 и 17:00 по московскому времени. В главном управлении МЧС по краю сообщили, что по данному поводу обращений не поступало.

обсерватория Метеориты Красноярск
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