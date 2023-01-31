Астрономы охарактеризовали пролетевший над Красноярском метеорит
Небесное тело, пролетевшее над Красноярском, оказалось болидом, размеры которого могут достигать от одного до пяти метров. Об этом во вторник, 31 января, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
— То, что это болид, — нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер нескольких метров — от одного до пяти. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли, — сказал он.
Аналогичную точку зрения высказал научный сотрудник красноярского Института физики имени Киренского Сергей Карпов. Однако, по его словам, размеры небесного тела были меньше — от нескольких сантиметров до метра, передает ТАСС.
До этого в Сети опубликовали кадры с пролетавшим над Красноярском болидом. По словам местных жителей, светящийся объект был замечен между 16:30 и 17:00 по московскому времени. В главном управлении МЧС по краю сообщили, что по данному поводу обращений не поступало.